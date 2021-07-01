السحر الأحمر.. التحقيقات تكشف أسماء كتب «نائب الجن والعفاريت» للتنقيب عن الأثار

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منهم السحر الأحمر.. كشفت تحقيقات النيابة عن أسماء الكتب استخدمها «نائب الجن والعفاريت» في أعمال التنقيب وأستخراج الأثار في 4 أماكن بمنطقة مصر القديمة حيث تم ضبط المتهمين فيث التشكيل العصابي .

كشفت التحقيقات في قضية التنقيب عن الاثار المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و17 أخرين، عن العثور على كتب سحر وشعوذة ضمن حيازة علاء حسانين المعرف إعلاميا بـ «نائب الجن والشعوذة» بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بتهمة تزعمه تشكيل عصابي في استخراج وتهريب الأثار المصرية خارج البلاد بتمويل من رجل الأعمال حسن راتب مالك قناة المحور السابق

أرشدوا المتهمين عن 3 كتب وأدوات ثم استخدامها في ممارسة عمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار وهم «موسوعة أهل البيت في الطب الروحاني» هو من كتب الطب الروحاني التي اعتمد عليها المعالجون الروحيون في إقناع ضحاياه بأنه سيشفيهم بعدد من آيات الشفاء والعوذ والحجب والصلوات والأدعية وغيرها.

وكتاب «السحر الأحمر» الصادر في تسعينيات من القرن الماضي، ويحتوي على دعوات وتسخير واستحضار للجن، وكتاب «بشارات أولياء» الرحمن وحسرات ضحايا الهوى والشيطان«وهو من الكتب الروحانية الحديثة ويتضمن نماذج وقصص عن بعض التابعين من ضحايا الشيطان وضحايا العشق والهوى.

وقالت النيابة العامة بانها استجوبت 19 متهمًا في تنقيب وتهريب الأثار إلى الخارج بعد القبض على عدد كبير منهم في أماكن الحفر والتنقيب في منطقة مصر القديمة وبحوزتهم مضبوطات عبارة عن قطع أثرية وأدوات استخدمت في أعمال الحفر.

الكتب التي استخدمها نائب الجن والعفاريت في استخراج الاثار

الكتب التي استخدمها نائب الجن والعفاريت في استخراج الاثار

الكتب التي استخدمها نائب الجن والعفاريت في استخراج الاثار

كان قاضي المعارضات جدد حبس 19 متهما على في مقدمتهم رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين، بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة والاتجار فيها، كما قررت النيابة العامة بالتحقظ على أموال حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين لحين الانتهاء من التحقيقات في الاتهامات المنسوبة اليهم.