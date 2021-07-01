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"بر العارضة" تعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2021م

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لمناقشة التقرير المالي للجمعية وإنجازاتها وأنشطتها وبرامجها

عقد مجلس إدارة جمعية "بر العارضة" مساء أمس الأربعاء الموافق 20/ 11/ ١٤٤٢هـ، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية لعام 2021م في مقر الجمعية وعبر "برنامج الزوم" مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المقر.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي، رحّب فيها برئيس وحدة جمعيات البر بمركز التنمية بجازان نايف حكمي، كما رحّب بأعضاء الجمعية العمومية، شاكرًا لهم حضورهم ومساندتهم لأعمال الجمعية.

وتحدث المدير التنفيذي للجمعية طالع الجابري، عن التقرير المالي للجمعية وإنجازاتها وأنشطتها وبرامجها التي نفّذتها خلال الفترة الماضية، إضافة للعديد من الموضوعات التي تم مناقشتها ومنها العقد المبرم مع شركة مبادرة الخير لإقراض الموظفين والأسر المستفيدة من الجمعية لتحويلها لأسر منتجة، وتحويل أحد مباني الجمعية الاستثمارية لمركز الرعاية النهارية ليعود ريعه لها.

وفي نهاية الاجتماع قدّم مدير الجمعية شكره للجميع سائلًا الله التوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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