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أحتجزوا مواطن بالقوة ..«الداخلية» تكشف ملابسات الخطف في الإسكندرية

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أحتجزوا مواطن بالقوة ..«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الخطف في الإسكندرية أحتجزوا مواطن بالقوة ..«الداخلية» تكشف ملابسات الخطف في الإسكندرية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «يوتيوب» يظهر خلاله شخصين يقومان بمحاولة خطف آخر بالإسكندرية.
قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الخميس :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.. لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «يوتيوب» من مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين يقومان بإجبار آخر على إستقلال سيارة «ميكروباص» في الدخيلة بمحافظة الإسكندرية» .
وأضافت :«بالفحص تم تحديد هوية المجنى عليه الظاهر بمقطع الفيديو وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه، ثم توقفت أمامه سيارة «ميكروباص» خرج منها أحد الأشخاص قام بإجباره على إستقلال السيارة وشخص آخر مستقل دراجة نارية يقوم بمراقبة الطريق ثم قاموا بإنزاله بأحد الشوارع وفروا هاربين».
وتاقبعت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وضبط بحوزتهم الدارجة النارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه قام بالإستعانة بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة ظناً منه بأن المجنى عليه هو محدث إصابة شقيقه، وعقب تأكده بأنه ليس هو المقصود قاموا بتركه بالشارع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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