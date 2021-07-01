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شاهد.. أوضح للحظة هجوم سمكة قرش على أردني في العقبة

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شاهد.. أوضح فيديو للحظة هجوم سمكة قرش على أردني في العقبة شاهد.. أوضح للحظة هجوم سمكة قرش على أردني في العقبة
قطعت جزءًا من قدمه أثناء ممارسة الرياضة البحرية

شاهد.. أوضح فيديو للحظة هجوم سمكة قرش على أردني في العقبة

بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أمس الأربعاء، أوضح للحظة هجوم سمكة قرش على شاب أردني في محافظة العقبة، أثناء ممارسة الرياضات البحرية في خليج العقبة، مساء الجمعة الماضي.

وقال موقع "رؤيا نيوز" الأردني: تعرّض شاب ثلاثيني يعمل في المجال البحري بمحافظة العقبة لجروح خطيرة في قدمه، بعد أن هاجمته سمكة قرش مساء الجمعة، أثناء هبوطه بالبراشوت.

ونقل الموقع عن الشاب، أنه تعرض لإصابة في قدمه بعد أن هاجمته سمكة قرش أثناء عودته من جولة القفز المظلي (براشوت) عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة.

وبيّن الشاب أن سمكة القرش حاولت افتراسه وهاجمته أثناء هبوطه وأمسكت به لمدة 6 ثوانٍ؛ لافتًا إلى أنه تلقى العلاج في مستشفى الأمير هاشم العسكري بالعقبة، بعد انقطاع 4 أوتار في قدمه.

وقامت "الديلي ميل" بمعالجة نسخة الفيديو المنشورة، حتى ظهرت بوضوح لحظة قفز سمكة القرش بكامل هيكلها خارج أمام الشاب وهو يتحرك على سطح البحر بالمظلة، كما يمكن سماع صوت ارتطام السمكة بالماء بوضوح عند هبوطها إلى البحر مرة أخرى.

وقالت الصحيفة: إن سمكة القرش قطعت جزءًا من قدم الشاب.

وقال الشاب الأردني: إن جزءًا من عضلة القدم لديه تمزّق، وجزءًا من ظهر القدم مفقود، ويعاني من تشققات في الكاحل.

وكشف الشاب، أن المنطقة التي هاجمه بها القرش تبعد 3 كيلومترات عن الشاطئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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