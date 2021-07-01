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"الحبوب" تعلن ترقية 162 موظفًا من منسوبي المؤسسة

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"الحبوب" تعلن ترقية 162 موظفًا من منسوبي المؤسسة "الحبوب" تعلن ترقية 162 موظفًا من منسوبي المؤسسة
عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار"

أصدرت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (162) موظفًا ومعارًا لشركات المطاحن عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وبهذه المناسبة هنّأ المحافظ المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، الموظفين الذين تم ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع منسوبي المؤسسة على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء للمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي؛ مؤكدًا أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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