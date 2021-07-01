«وفاة الجنين في بطن الضحية كشفه».. القبض على سائق اعتدى جنسيا على ابنة شقيقه بالمنصورة

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ألقى ضباط مباحث مركز المنصورة القبض على سائق اعتدى جنسيا على نجلة شقيقه مما أدى إلى حملها وانكشف أمره عندما توفى الجنين في بطنها وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة في حالة حرجة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود اشاره من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية بوصول الطفلة «سماح.م.م.ا»،16سنة، طالبة بالصف الاول الثانوي، ومقيمة قرية ميت مزاح دائرة مركز المنصورة، مصابة بنزيف، آلام حادة لوجود حمل عنقودى خارج الرحم ووفاة الجنين واتهمت والدتها عمها بالاعتداء الجنسى عليها .

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة ومعاونية النقباء محمد صبح ومحمد قاسم، إلى المستشفي وبالفحص تبين أن الطفلة بها حمل عنقودي خارج الرحم، ووفاة الجنين بداخلها مما تسبب في اصابتها بنزيف وآلام حادة .

وبسؤال والدتها اتهمت «مسعد.أ.ص.ا»،32 سنة سائق تروسيكل ومقيم قرية ميت مزاح بمواقعة نجلتها جنسيا رغما عنها حتى حملت منه سفاحا وأكدت أن نجلتها أبلغتها بذلك بعد شعورها بإعياء ونزيف.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشوب علاقة مع نجلة شقيقة وقيامه بمواقعتها جنسيا عدة مرات مما تسبب في حملها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .