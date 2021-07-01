أخبار عاجلة

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بتهمة السمسرة امام السجل المدني ..الداخلية تكشف ملابسات النصب على علي المواطنين

Print
بتهمة السمسرة امام السجل المدني ..الداخلية تكشف ملابسات النصب على علي المواطنين بتهمة السمسرة امام السجل المدني ..الداخلية تكشف ملابسات النصب على علي المواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين أمام أحد مكاتب السجل المدنى.
قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الخميس :«فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«متضمناً تصوير أحد الأشخاص أثناء قيامه بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة أمام أحد مكاتب السجل المدنى بالقاهرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مطالبهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم».

وأضافت :«بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بمحافظة القاهرة).. كما أكدت التحريات صحة قيامه بمزاولة ذلك النشاط الآثم» .
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بالواقعة تفصيلاً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»