بتهمة السمسرة امام السجل المدني ..الداخلية تكشف ملابسات النصب على علي المواطنين

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين أمام أحد مكاتب السجل المدنى.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الخميس :«فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«متضمناً تصوير أحد الأشخاص أثناء قيامه بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة أمام أحد مكاتب السجل المدنى بالقاهرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مطالبهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم».

وأضافت :«بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بمحافظة القاهرة).. كما أكدت التحريات صحة قيامه بمزاولة ذلك النشاط الآثم» .

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بالواقعة تفصيلاً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».