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الطريق لمونديال 2022  ..القرعة تضع في مواجهة اليابان واستراليا

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الطريق لمونديال 2022  ..القرعة تضع السعودية في مواجهة اليابان واستراليا الطريق لمونديال 2022  ..القرعة تضع في مواجهة اليابان واستراليا

الطريق لمونديال 2022  ..القرعة تضع السعودية في مواجهة اليابان واستراليا

أسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر عن وقوع السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات اليابان استراليا الصين وسلطنة عمان وفيتنام .

وشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس إجراء القرعة بمشاركة 12 منتخبا قسمت الى مجموعتين بحيث يتأهل إلى نهائيات 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو، حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلا من والإمارات.
وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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