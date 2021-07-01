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6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية

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6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية 6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية
الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية فيها

6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية

من المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال للمكالمات والرسائل النصية بدءًا من اليوم الخميس في ست دول في البلقان.

وسيشهد ما يقرب من 18 مليون مواطن من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، إنهاء الرسوم المفروضة على المكالمات الهاتفية للجوال والرسائل النصية عبر الحدود.

غير أن الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية في المنطقة؛ وفقًا لما ذكره نائب وزير التجارة الصربي ميلان دوبرييفيتش لوكالة الأنباء الصربية تانيوج الأربعاء وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنه لِتجنب سوء الفهم والاضطرابات؛ يجب على المواطنين أن يسألوا مقدمي الخدمات المدرجة في حِزَم هواتفهم المحمولة قبل السفر.

وكانت الدول الست قد وافقت على إلغاء الرسوم على أراضيها في أبريل 2019. وفي يوليو من العام نفسه، دخل تخفيض تكاليف التجوال الإقليمي حيز التنفيذ.

وكخطوة تالية، تهدف الدول الست إلى إلغاء رسوم التجوال لحركة المرور مع الاتحاد الأوروبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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