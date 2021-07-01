البداية بالمستوى 6.. ترقب لانطلاق قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية للمونديال

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12 منتخبًا تقسم إلى مجموعتين يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى كأس العالم 2022

يشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، إجراء قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بمشاركة 12 منتخبًا.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو؛ حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران؛ في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلًّا من السعودية والإمارات.

وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

ويبدأ سحب القرعة من خلال المستوى السادس؛ حيث يتم وضع الفريق الذي يتم سحبه أولًا بالمجموعة الأولى؛ في حين يذهب الفريق الثاني للمجموعة الثانية، ويستمر سحب القرعة حتى الوصول أخيرًا للمستوى الأول.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات؛ وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.