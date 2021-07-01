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عيار 24 بـ207.86 ريال .. فى قطر صباح الخميس 1 يوليو 2021

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عيار 24 بـ207.86 ريال .. سعر الذهب فى قطر صباح الخميس 1 يوليو 2021 عيار 24 بـ207.86 ريال .. فى قطر صباح الخميس 1 يوليو 2021

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شهد سعر الذهب في قطر مستهل التعاملات المالية اليوم الخميس 1 يوليو 2021 ارتفاعا طفيفا، وسجل الجرام عيار 24 سعر 207.86 ريال تزامنا مع الانخفاض العالمى في سعر المعدن الأصفر النفيس.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 190.84 ريال، وجاء الارتفاع الطفيف في وسط احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلا عن تراجع الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في قطر بداية التعاملات اليوم :

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في قطر بالريال القطري

الوحدة

ريال قطري

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

207.86 ريال

$57.09

سعر الذهب عيار 22

190.54 ريال

$52.33

اسعار الذهب عيار 21

181.88 ريال

$49.95

اسعار الذهب عيار 18

155.89 ريال

$42.82

سعر الذهب عيار 14

121.25 ريال

$33.30

سعر الذهب عيار 12

103.93 ريال

$28.54

اسعار أوقية الذهب

6،464 ريال

$1،775

اسعار جنيه الذهب

1،455 ريال

$399.62

اسعار كيلو الذهب

207،855 ريال

$57،087

المصرى اليوم

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