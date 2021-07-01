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شهد سعر الذهب في قطر مستهل التعاملات المالية اليوم الخميس 1 يوليو 2021 ارتفاعا طفيفا، وسجل الجرام عيار 24 سعر 207.86 ريال تزامنا مع الانخفاض العالمى في سعر المعدن الأصفر النفيس.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 190.84 ريال، وجاء الارتفاع الطفيف في سعر الذهب وسط احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلا عن تراجع أسعار الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في قطر بداية التعاملات اليوم :