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"صحة الشرقية" تغلق مختبرًا بالخُبر لعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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"صحة الشرقية" تغلق مختبرًا بالخُبر لعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية "صحة الشرقية" تغلق مختبرًا بالخُبر لعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية
قالت: فِرَق التفتيش مستمرة في مراقبة ومتابعة المنشآت الصحية ونشر الوعي للجميع

تمكنت فِرَق الرقابة التابعة لإدارة الالتزام في "صحة الشرقية"، من خلال الزيارات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ضبط مركز مختص لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبتعليمات وتعاميم وزارة الصحة وتوجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بجائحة كورونا؛ مما دعا اللجنة إلى إغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكدت "صحة الشرقية" أن فِرَق التفتيش مستمرة في مراقبة ومتابعة المنشآت الصحية، ونشر الوعي للجميع؛ في ظل توجيهات ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم العريفي، ومساعد المدير للالتزام الدكتور طلال الدهري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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