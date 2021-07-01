أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا"

Print
مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا" مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا"
نظرًا لانتشارها على نطاق واسع

مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة

أعلنت مختبرات "يونيلابس" السويسرية، إطلاقها نوعًا مبتكرًا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرًا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى.

وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس"، أنه نظرًا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع؛ وجّهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة؛ لافتًا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طوّرتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.

وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس"؛ باتت تُستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة، وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة؛ مما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى