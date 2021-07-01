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الرئيس الصيني: لن نسمح أبدا بالتنمر علينا أو اضطهادنا

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الرئيس الصيني: لن نسمح أبدا بالتنمر علينا أو اضطهادنا الرئيس الصيني: لن نسمح أبدا بالتنمر علينا أو اضطهادنا

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، إن الشعب الصينى لن يسمح أبدا لأي قوة أجنبية بالتنمر عليه أو اضطهاده أو قهره.

وأوضح بينج، خلال مشاركته في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني: «أي أحد يحاول القيام بذلك سيجد نفسه في مسار تصادمي مع سور فولاذي عظيم قوامه أكثر من 1،4 مليار صيني».

وأضاف: «لم نتنمر أو نضطهد أو نقهر شعب أي بلد آخر مطلقا، ولن نفعل ذلك أبدا»، وفقا لروسيا اليوم.

وقال شي إن الصين عملت دائما على حماية السلام العالمي والإسهام في التنمية العالمية والحفاظ على النظام الدولي، داعيا إلى بذل جهود مستمرة لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

المصرى اليوم

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