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بيراميدز يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة اليوم

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بيراميدز يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة اليوم بيراميدز يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة اليوم

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.

وعمد تاكيس إ‘لى الاجتماع مع معاونيه من أجل مناقشة التشكيل الأنسب وتجهيز مفاجأة للأهلي في مواجهة اليوم.

وتضم القائمة المختارة من لاعبي بيراميدز لمباراة الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

المصرى اليوم

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