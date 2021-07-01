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الأهلي وبيراميدز في الدوري اليوم.. موعد المباراة وتشكيل حامل اللقب

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الأهلي وبيراميدز في الدوري اليوم.. موعد المباراة وتشكيل حامل اللقب الأهلي وبيراميدز في الدوري اليوم.. موعد المباراة وتشكيل حامل اللقب

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي، قبل مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على إلقاء محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق، للحديث عن مباراة بيراميدز، وللتأكيد على العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الغد.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس 1 – 7 -2021

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

محمد الشناوي

رامي ربيعة – بدر بانون – علي معلول- محمد هاني

عمرو السولية – أليو ديانج - مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد شريف

المصرى اليوم

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