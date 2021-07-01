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ضبط تاجر بحوزته 840 ألف وحدة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

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ضبط تاجر بحوزته 840 ألف وحدة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة ضبط تاجر بحوزته 840 ألف وحدة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تاجر، وبحوزته 840 ألف وحدة ألعاب نارية، قبل ترويجها بمنطقة الجمالية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، قد أكدت قيام تاجر مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في الألعاب النارية، متخذا من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم، مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 39 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية، بإجمالي 840 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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