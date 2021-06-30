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محمد عادل يقود لقاء الأهلي وبيراميدز تحكيمياً

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محمد عادل يقود لقاء الأهلي وبيراميدز تحكيمياً محمد عادل يقود لقاء الأهلي وبيراميدز تحكيمياً

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء الطاقم التحكيمي كالتالي:

محمد عادل: حكم ساحة

حكم مساعد: أحمد توفيق

حكم مساعد: سمير جمال

وسيتواجد مبروك نبيل كحكم رابع فيما سيعمل محمود بسيوني كحكم بمساعدة مصطفى الشهدي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة لعبها، فيما يتواجد بيراميدز عند المرتبة العاشرة، بعدما جمع 34 نقطة من 22 مشاركة.

المصرى اليوم

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