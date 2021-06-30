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كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الصناعي لمنع الانتحار من أعلى الجسور

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كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الصناعي لمنع الانتحار من أعلى الجسور كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الصناعي لمنع الانتحار من أعلى الجسور
لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة تتوقع وجود خطر وتنبه فرق الإنقاذ

كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الصناعي لمنع الانتحار من أعلى الجسور

يلجأ الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في وضع حد لحياتهم إلى الجسور العالية لإلقاء أنفسهم من فوقها، وهذه الطريقة شائعة كثيراً، وفي أغلب الأحيان لا تستطيع فرق الإنقاذ إيقاف مثل حالات الانتحار هذه في الوقت المناسب، حسب سبوتنيك.

ولهذا السبب قام معهد "سيئول للتكنولوجيا" في كوريا الجنوبية، بالعمل على تطوير نظام الذكاء الصناعي الذي يتعلم أنماط السلوك عبر تحليل بيانات الكاميرات وأجهزة الاستشعار وسجلات خدمات الإنقاذ منذ إبريل 2020، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال القائم الرئيس على البحث، كيم جون تشول: "إن هناك معلومات مستمدة من ساعات من لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتقييم تفاصيل كثيرة مثل تردد الشخص، كلها أمور تمكن الذكاء الصناعي من توقّع وضع خطير ليعمد على الفور إلى تنبيه فرق الإنقاذ".


وأوضح كيم هيونغ جيل، المسؤول عن فرقة الإنقاذ المائي في يويدو، بينما كان يراقب صوراً حية من جسور على نهر هان في سول: "نعتقد بأن الدوائر التلفزيونية المغلقة الجديدة ستمكن أطقمنا من رصد الحالات أسرع قليلاً ومساعدتنا في الرد على مكالمة (استغاثة) على نحو أسرع".

ويعمل فريق كيم مع الباحثين بغية تطوير التكنولوجيا التي سيجربها طاقمه وإدارة الإطفاء والكوارث في سيئول اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وأظهرت بيانات حكومية أن كوريا الجنوبية لديها أعلى معدل انتحار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية، حيث تم تسجيل أكثر من 13700 حالة انتحار خلال سنة 2019.

وقالت البيانات: "إن نحو 500 محاولة انتحار تُسجل سنويا على 27 جسرا، فوق نهر هان، الذي يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر تقريباً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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