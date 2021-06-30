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النصر يوافق على إعارة الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك

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النصر يوافق على إعارة الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك النصر يوافق على إعارة الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك

النصر يوافق على إعارة الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر اليوم الأربعاء إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي لمدة موسم واحد.

أوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه :"وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي وذلك لمدة موسم واحد" .

وكان المدافع الكوري الجنوبي كان قد انضم للنصر بداية الموسم الماضي، قادمًا من جيونبك الكوري، وبعد مشاركته في 7 مباريات أساسيًا مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تعرض لإصابة قاسية هي قطع في وتر أكيلس خلال مواجهة الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال ديسمبر الماضي، مما استدعت غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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