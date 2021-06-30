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بعد اللكمات.. نائب يصف عبير موسى بـ«الرخيصة» في البرلمان التونسي

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بعد اللكمات.. نائب يصف عبير موسى بـ«الرخيصة» في البرلمان التونسي بعد اللكمات.. نائب يصف عبير موسى بـ«الرخيصة» في البرلمان التونسي

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نشبت مشادة كلامية بين نواب من «ائتلاف الكرامة» والنائبة عبير موسي في البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، أمام وزيرة المرأة.

ولوح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، بعملات نقدية في وجه عبير موسى، قائلاً: «أنتِ تتباع وتتشرى كيف الغنم» وانضم إلى المشادة النائب العفاس الذي وصف موسي بـ«الرخيصة»، فيما وجه لها نائب آخر قبلات في الهواء، الأمر الذي اعتبرته موسى ًا بالمحصنات».

شهد البرلمان التونسي، الأربعاء، اعتداء باللكمات من النائب الصحبي صمارة على زميلته عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بعد أن اعتصمت في البرلمان لمنع تمرير اتفاقية مع «صندوق قطر للتنمية»، ووصفتها بأنها «جريمة بيع تونس».

واعتدى الصمارة بالضرب على موسى بحضور رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة إيمان الزهواني، ونواب البرلمان الذين تدخلوا لوقف الاعتداء، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية، وفقًا لـ«سي إن إن».

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، قوله إن الأخير عبَّر عن «شديد استهجانه وتنديده بكل اعتداء على المرأة التونسية، وأي اعتداء على المرأة عمومًا».

فيما نقل موقع إذاعة «موزاييك FM» عن مذيوب قوله إن الغنوشي أكد أن ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائبة عبير موسي «مشين ومدان ولا يقبل أي تأويل»، مضيفًا أن مكتب المجلس سيجتمع قريبًا لاتخاذ ما يجب بخصوص هذه الحادثة.

المصرى اليوم

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