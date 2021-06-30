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اكتشاف 182 قبرًا جماعيًا لأطفال قرب مدرسة للسكان الأصليين في كندا

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اكتشاف 182 قبرًا جماعيًا لأطفال قرب مدرسة للسكان الأصليين في كندا اكتشاف 182 قبرًا جماعيًا لأطفال قرب مدرسة للسكان الأصليين في كندا

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أعلن تجمع السكان الأصليين في كندا العثور على 182 قبرًا قرب مدرسة داخلية سابقة في ولاية كولومبيا البريطانية بكندا، وهو الثالث من نوعه خلال شهر.

وأكد السكان أن القبور موجودة في منطقة قرب مدينة «كرانبروك» جنوبي الولاية، وعلى عمق متر واحد تقريبًا.

وقال أحد زعماء جماعة كتوناكسا من السكان الأصليين، جاسون لوي، إن المدرسة كانت مفتوحة في الفترة ما بين عام 1912 و1970، وتحولت لاحقًا إلى مكان للاستراحة ومقهى لعب قمار.

وأوضح أن مئات الأطفال من السكان المحليين أُجبروا على تلقي التعليم في هذه المدرسة، كما أن الأمر أصبح صعبًا بعد العثور على القبور الـ215 في كامبلوبس أيضًا.

وجاءت حادثة القبور غير الموثقة في كندا، بعد اكتشاف رفات 215 جثة لأطفال في قبور وُجدت بحديقة مدرسة كنسية في مدينة كامبلوبس بولاية كولومبيا الشمالية في 29 مايو الماضي.

وفي 24 يونيو الجاري تم العثور على قبور فيها رفات 751 طفلًا غير موثقة في حديقة مدرسة كنسية بمقاطعة ساسكاتشوان.

وترددت أنباء أن المقابر الجماعية للأطفال كانت لهنود نُقلوا قسراً إلى مدارس داخلية كانت تحت رعاية المنظمات الدينية، وأرجع بعض السكان إلى أن نشوب الحرائق يرجع إلى لعنة الأطفال.

المصرى اليوم

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