أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

لابيد: التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ أكثر من 570 مليون يورو

Print
لابيد: التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ أكثر من 570 مليون يورو لابيد: التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ أكثر من 570 مليون يورو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات تجاوز 570 مليون يورو بعد 10 أشهر فقط من توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

وأشار لابيد إلى أنه «يجب أن نسمح لاقتصاداتنا بالاندماج والازدهار، ويجب أن نحافظ على الحوار المفتوح والعقلية المنفتحة»، مبينًا أنه «منذ سبتمبر 2020 تم توقيع عدد من الصفقات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء الإلكتروني والطاقات المتجددة والهيدرولوجيا والصحة وغير ذلك».

وقال لابيد إن «الآفاق واعدة لشركات البلدين العاملة في هذه المجالات وغيرها، لاسيما الأمن الغذائي والتقنيات المتعلقة بتطوير المناطق الصحراوية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده