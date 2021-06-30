لابيد: التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ أكثر من 570 مليون يورو

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات تجاوز 570 مليون يورو بعد 10 أشهر فقط من توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

وأشار لابيد إلى أنه «يجب أن نسمح لاقتصاداتنا بالاندماج والازدهار، ويجب أن نحافظ على الحوار المفتوح والعقلية المنفتحة»، مبينًا أنه «منذ سبتمبر 2020 تم توقيع عدد من الصفقات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء الإلكتروني والطاقات المتجددة والهيدرولوجيا والصحة وغير ذلك».

وقال لابيد إن «الآفاق واعدة لشركات البلدين العاملة في هذه المجالات وغيرها، لاسيما الأمن الغذائي والتقنيات المتعلقة بتطوير المناطق الصحراوية».