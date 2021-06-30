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غضب أبو جبل من كارتيرون..والحارس يبحث عن عرض خارجي

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غضب أبو جبل من كارتيرون..والحارس يبحث عن عرض خارجي غضب أبو جبل من كارتيرون..والحارس يبحث عن عرض خارجي

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أبدي محمد أبو جبل، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، غضبه الشديد من الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب تجميده خلال الفترة الماضية وعدم حصوله على فرصة المشاركة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن أبو جبل، كان يعلم دخوله ضمن حسابات شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، ولكنه كان ينتظر المشاركة فى المباريات مع الزمالك حتى يتسني له دخوله قائمة الفراعنة لكن عدم مشاركة حارس الزمالك في المباريات أدي لاستبعاده نهائيا من حسابات الأوليمبي.

كما بدأ أبو جبل، تكثيف البحث عن عرض خارجى للرحيل عن القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل تهميشه من قبل كارتيرون.

المصرى اليوم

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