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مخبأة في الجوارب.. جمارك شرم الشيخ تضبط 950 تذكرة هيروين مع أمريكية

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مخبأة في الجوارب.. جمارك شرم الشيخ تضبط 950 تذكرة هيروين مع أمريكية مخبأة في الجوارب.. جمارك شرم الشيخ تضبط 950 تذكرة هيروين مع أمريكية

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تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة لتهريب كمية من تذاكر الهيروين والمواد المخدرة بحوزة راكبة أمريكية الجنسية قادمة من تركيا.


ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية ٦٩٨ القادمة من إسطنبول اشتبه أحمد المنشاوى مأمور اللجنة الجمركية في راكبة أمريكية الجنسية قادمة من أمريكا ترانزيت- إسطنبول- شرم الشيخ ونظرا لارتباكها، وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.


تبين وجود كمية من تذاكر الهيروين داخل 3 جوارب بحقيبتها، وبالتفتيش الذاتى للراكبة من خلال باحثة شرطة أسفر عن وجود كمية أخرى من تذاكر الهيروين على جسدها بإجمالى٩٥٠ تذكرة هيروين.

المصرى اليوم

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