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عبدالمنعم سعيد: لم يعد في شيء يسمى صحراء أو مُهمَل

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عبدالمنعم سعيد: لم يعد في مصر شيء يسمى صحراء أو مُهمَل عبدالمنعم سعيد: لم يعد في شيء يسمى صحراء أو مُهمَل

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، إن هناك عدة أعمدة تضع أساس الوضع الراهن في تتمثل في الانتقال من النهر للبحر وهو عنوان كبير يصف جوهر ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال مضاعفة حجم الإعمار في مصر، لافتًا أن كثيرا من المدن الجديدة يتم إنشاؤها على البحر.

وأضاف «سعيد» خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، الأربعاء، أن العمود الثاني غير المسبوق هو اختراق كل شيء، لم يعد في مصر شيء يسمى صحراء أو شيء مهمل، فهناك عملية استغلال غير مسبوقة للصحراء.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن «العمود الثالث هو أن مصر أصبحت تدير الثورة وليس الفقر، بعد أن كانت تدير الفقر وزيادة أو نقص الدعم وتوزيع الأضرار، فكان الفكر في الماضي فقيرا جدًا، بينما الآن تكنولوجيا الإعمار وصلت أخيرًا لمصر»، لافتًا أن «البيروقراطية المصرية وتشريعاتها أو ما يسمى بـ (السوفت وير) بتاع مصر مازال يمثل مشكلة»، موضحًا أنه جار العمل على التحول الرقمي لمصر، مؤكدًا أننا أصبح لدينا تكاملا جبارا بين قوة مصر الصلبة وقوة مصر الناعمة.

ونوه بأن «الموكب الذهبي لنقل المومياوات التي نجحت مصر في تنفيذه أخرس جميع منتقدي الدولة المصرية».

المصرى اليوم

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