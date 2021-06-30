الرياض : %64 من الإناث ذوي الإعاقة لا يعملن

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جدة - " وكالة أخبار المرأة "

كشف تقرير من مجلس شؤون الأسرة في الإصدار الثاني 2020 أن نسبة الإناث ذوات الإعاقة اللاتي لم يتجاوزن المرحلة الابتدائية في التعليم 60%، ونحو 64% متفرغات لأعمال المنزل ولا يعملن، يليهن الطالبات بنسبة 10%، أما العاملات بأجر فقد شكلت نسبتهن 8%، وتمثل المتقاعدات ما نسبته 3%.

الأميات

ومثلت نسبة الإناث السعوديات ذوي الصعوبة من الأميات من ذوي الإعاقة 10 سنوات فأكثر يشكلن 35.3%، واللاتي يعانين من صعوبات متعددة 1.6%، وتمثل ذوات الصعوبة الواحدة من الإناث ذوات الإعاقة الباحثين عن عمل ولم يسبق لهن ذلك 5%، والمعانيات من القلق والاكتئاب بشكل يومي 2%، ونسبة اللاتي يستخدمن لغة الإشارة 49%.

دعم

وأكد التقرير أن المملكة اهتمت بشـؤون ذوي الإعاقة من جوانب عدة تشمل الجانب العلاجي والوقائي، وكذلك تذليل التحديات التي تواجههم في مختلف شؤون الحياة، كما تشمل التعليم والصحة وحياتهـم المهنية، إضافة إلى تحفيـز القطاعات والمنشآت على التوظيف لهذه الفئة وتوفير لهم سبل الراحة والخدمات الأساسية. ومن ذلك موافقـة مجلـس الوزراء على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضم أعضاء من قطاعات عدة ويرأسها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم مـن حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة.

فرص

وإتاحة الفـرص الرياضية لذوي الإعاقة فـي مختلف المناطق، ومن ذلك استهداف 15 مدرسة فتيات، وإنشاء عيادات صحة المرأة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للنساء في جميع أنحاء المملكة، مستهدفا 1,4 مليون امرأة ومشـاركات مجتمعية بلغت أكثر مـن 56 ألف مشاركة في جميع مناطق المملكة منها ما نسبته 37.6% من النساء.

كشف تقرير من مجلس شؤون الأسرة في الإصدار الثاني 2020 أن نسبة الإناث ذوات الإعاقة اللاتي لم يتجاوزن المرحلة الابتدائية في التعليم 60%، ونحو 64% متفرغات لأعمال المنزل ولا يعملن، يليهن الطالبات بنسبة 10%، أما العاملات بأجر فقد شكلت نسبتهن 8%، وتمثل المتقاعدات ما نسبته 3%.