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"التعليم" تعلن الجدول الزمني لإجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

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على أن تكون المباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً اعتباراً من العودة إلى المدارس

أعلنت وزارة التعليم العام الجدول الزمني لإجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس 28 ذي القعدة 1442هـ، على أن يفتح نظام التظلم إلكترونياً على نتيجة النقل الخارجي من 1442/11/28هـ حتى 1442/12/03هـ، ويتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها لإدارات التعليم في 1442/12/03هـ، أما ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً من قبل المعلمين فسيكون من 1442/12/04 حتى 1442/12/08.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الأحد 1442/12/29، فيما سيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي في 1443/01/07، على أن تكون المباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً اعتباراً من عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس.

وكانت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري، أكدت أنه تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.

وقالت: "بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على ‎إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقاً لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تتطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ".

عبدالحكيم شار الرياض

منصور الشلاقي

منصور الشلاقي حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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