مصرع شخصين وإصابة 15 في انقلاب سيارة أجرة على صحراوي المنيا

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية تونا الجبل، مركز ملوى بالمنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوى بالمنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوى بالمنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وهما: شرقاوي ع ع، 26 سنة، عامل، صلاح ح م، 20 سنة، عامل، ويقيمان في تونا الجبل مركز ملوى، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ملوي العام.

كما أصيب 15 آخرون وهم كل من: علاء خ ج، 26 سنة، أحمد ش م، 25 سنة، شعبان ك ع، 60 سنة، إبراهيم د ع، 20 سنة، علاء م ا، 35 سنة، حسن ع ع، 20 سنة، رائد ر ع، 20 سنة، أحمد ا ع، 21 سنة، محمود ع ع، 22 سنة، خلف ص ك، 43 سنة، فخرى ع، 55 سنة، محمود م ع، 20 سنة، وجميعهم عمال ومقيمون في تونا الجبل، وجمال ف ع، 27 سنة، أحمد ي ر، 22 سنة، عصام خ م، 42 سنة، مدرسين، ويقيمون بقرية تونا الجبل، وتراوحت إصاباتهم جميعًا بين كدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوى العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وقائدها، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.