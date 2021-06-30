«عبدالدايم» تلتقي وزيرة الثقافة والإعلام الصربية (تفاصيل)

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التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مايا جويكوفيتش نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقاقة والاعلام الصربي على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية بين البلدين وذلك بحضور صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات العلاقات الثقافية الخارجية واعضاء الوفد الصربي المرافق.

تناول اللقاء مناقشة واستعراض آليات تنظيم مجموعة من الفعاليات الابداعية المتنوعة بين البلدين ومشاركة الفرق الفنية الصربية في المهرجانات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة إلى جانب وضع خطة للتعاون في مجال الترجمة والنشر لكبار الادباء من الجانبين لعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا المجتمعين بالاضافة إلى الاستفادة من خبراء أكاديمية الفنون المصرية لتدريب فنانين من صربيا.

قالت عبدالدايم ان مشاركة صربيا في الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تجسيدا للتعاون الثقافي بين البلدين في الآونة الاخيرة حيث كانت مصر ضيف شرف معرض بلجراد للمرة الاولى، مشيرة أن الثقافة والفنون وسيلة للتقارب والتعارف بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، وأكدت اهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة وزيادة اعداد العازفين وعارضي البالية من صربيا في مصر لتبادل الخبرات في هذا المجال.

من جانبها اكدت جويكوفيتش على ثراء الثقافة والحضارة المصرية مشيدة بالدور الرائد والمميز الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية في تفعيل آليات التواصل الابداعى وإحداث حالة متميزة من الحراك الفكرى والفنى بين مصر ومختلف بلاد العالم، وابدت سعادتها باقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة في المجتمعين المصرى والصربي والمشاركة في المهرجانات الفنية في مصر اضافة إلى التعاون بين صناع السينما في البلدين لانتاج عروض سينمائية مميزة إلى جانب تقديم الثقافة والفنون المصرية إلى الجمهور الاوروبي لتشجيعهم على زيارة مصر والمشاركة في الفعاليات والانشطة الثقافية والمهرجانات الدولية ومعارض الفنون التشكيلية الدولية