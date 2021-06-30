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بعد الاعتداء عليها.. عبير موسي: الغنوشي رأس الأفعى

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بعد الاعتداء عليها.. عبير موسي: الغنوشي رأس الأفعى بعد الاعتداء عليها.. عبير موسي: الغنوشي رأس الأفعى

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بعد الاعتداء عليها تحت قبة البرلمان، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي في مقابلة مع العربية مساء الأربعاء، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى.

وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من الغنوشي، لافتة أن العنف ليس غريبا على هذا المجلس.

وأبدت تصميمها على مواصلة عملها، رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس.

كما اتهمت القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة إنه لا يحرك ساكنا بشأن واقعة الاعتداء عليها، مضيفة أن تونس أصبحت رسميا دولة راعية للإرهاب والعنف.

ولفتت إلى أن زعيم حركة النهضة يستغل الوضع الوبائي، موضحة أن الوضع الوبائي في تونس صعب للغاية ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع.

المصرى اليوم

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