إبراهيم عيسى: «الشعب خرج شايل رأسه على كفه لإنقاذ بلده في 30 يونيو»

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو بلا وجود أي أمان له، قائلا: «الشعب خرج شايل راسه على كافه عشان ينقذ بلده، والحوادث الطائفية منذ التاريخ بدأت مع ظهور الإسلاميين والإخوان»

وأضاف «عيسى» خلال برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، الأربعاء، أن «مشاركة أعضاء من الحزب الوطني وانضمامه للجماهير في ثورة 30 يونيو شئ عظيم جدًا، إذ أن كل الشعب أمنوا بمطالبهم ولا مشكلة في مشاركة الحزب الوطني للثورة، مشيرًا إلى أن مصر كلها شاركت في 30 يونيو ماعدا الإخوان والإرهابين، كما أن كل محافظات مصر شاركت في 30 يونيو».

وأوضح أن «الإخوان لا تؤمن بالأوطان والشعب هو من ثار عليهم، منوهًا إلى أن كل الأجيال خرجت في ثورة 30 يونيو وكل القطاعات والأجيال، وأن 30 يونيو هو يوم الملحمة وهو حدث تاريخي ولا يجب تشويشها وتشويها».