انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة مطروح

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صرح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأربعاء، بأن جميع كليات الجامعة أنهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021، والتي تم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، الأربعاء، وجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة أعمال الكنترولات للانتهاء من كافة أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، وإعلان النتائج للطلاب.

وأشاد «النجار» بالتزام كليات الجامعة بخطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، من ارتداء الكمامة الطبية، مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، التواجد قبل بدء الامتحانات، منع التجمعات أو التدافع، استخدام الكواشف الحرارية، تعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان، كما أشاد سيادته بآداء كليات الجامعة في سير عمليات التصحيح أولًا بأول، واستعدادها لإعلان النتائج فور اكتمال عمليات التصحيح.

وذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020- 2021 انطلقت بكليات الجامعة أول يونيو الجاري، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات للطلاب، وتذليل كافة العقبات طوال فترة الامتحانات، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لأبنائنا الطلاب.