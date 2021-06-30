أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة مطروح

Print
انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة مطروح انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة مطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأربعاء، بأن جميع كليات الجامعة أنهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021، والتي تم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

وبحسب بيان، الأربعاء، وجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة أعمال الكنترولات للانتهاء من كافة أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، وإعلان النتائج للطلاب.

وأشاد «النجار» بالتزام كليات الجامعة بخطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، من ارتداء الكمامة الطبية، مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، التواجد قبل بدء الامتحانات، منع التجمعات أو التدافع، استخدام الكواشف الحرارية، تعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان، كما أشاد سيادته بآداء كليات الجامعة في سير عمليات التصحيح أولًا بأول، واستعدادها لإعلان النتائج فور اكتمال عمليات التصحيح.

وذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020- 2021 انطلقت بكليات الجامعة أول يونيو الجاري، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات للطلاب، وتذليل كافة العقبات طوال فترة الامتحانات، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لأبنائنا الطلاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا