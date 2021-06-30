أمريكا: نقيم قيود السفر ولا نعتزم اشتراط اللقاح لدخول الزائرين

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل تقييم قيودها للسفر الخاصة بجائحة كورونا، للزائرين الدوليين، لكنها لا تنوي في نهاية المطاف طلب التطعيم باللقاحات المضادة للوباء لدخول البلاد.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن مسؤولين أمريكيين لا يزالون على اتصال مع نظرائهم في كندا وأوروبا ومناطق أخرى لتحديد متى وكيف سيتم رفع قيود السفر بشكل آمن.

وعندما سئلت إذا ما كانت الحكومة الأمريكية ستطلب من الزائرين القادمين للولايات المتحدة، الحصول على اللقاح لدخول البلاد، قالت بساكي للصحفيين في البيت الأبيض: «هذه ليست نيتنا».