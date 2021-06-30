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أدى الرباعي محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل رباعي حراسة المرمى بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة أوليفيرا مدرب الحراس.

وخاض حراس الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية، وبعدها أدى الحراس تدريبات فنية بالتسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.