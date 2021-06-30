"الخثلان": لا يجوز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع فاتورة.. فيها إكراه

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قال: الجائز أن يتنافسوا للمحاسبة عن البقية إكراماً لهم

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بعدم جواز إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة إذا كان في ذلك فرار من المحاسبة وإلزام لأحدهم بالمحاسبة عن الجميع.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "الخثلان" سبب التحريم عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، في رده عن حكم إجراء قرعة بين عدة أشخاص لدفع حساب فاتورة؛ قائلاً: إن في ذلك إكراهاً وأكلاً للمال بالباطل، لأن هذا الإنسان قد دفع مالاً بغير طيبة نفسه متسائلاً في هذا الصدد لماذا يُلزم بالمحاسبة عن الجميع؟ ولم تطب نفسه بذلك، فهذه الصورة لا تجوز.

وأضاف : إن الصورة الجائزة هي أن يتنافس المقترعون فيما بينهم للمحاسبة عن البقية إكراماً لهم، وذلك بوضع بطاقاتهم ويأتي المحاسب في المطعم ليختار أي واحدة منها، فهذه لا بأس بها لأنها قرعة فيما بينهم للتنافس لإكرام البقية.