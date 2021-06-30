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شرطة مكة تطيح بلصين ارتكبا 8 جرائم سرقة للمحال التجارية والمنازل

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شرطة مكة تطيح بلصين ارتكبا 8 جرائم سرقة للمحال التجارية والمنازل شرطة مكة تطيح بلصين ارتكبا 8 جرائم سرقة للمحال التجارية والمنازل
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا للنيابة العامة

شرطة مكة تطيح بلصين ارتكبا 8 جرائم سرقة للمحال التجارية والمنازل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (8) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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