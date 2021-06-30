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مانشستر يونايتد يضم سانشو من دورتموند.. الإعلان الرسمي بعد الكشف الطبي

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مانشستر يونايتد يضم سانشو من دورتموند.. الإعلان الرسمي بعد الكشف الطبي مانشستر يونايتد يضم سانشو من دورتموند.. الإعلان الرسمي بعد الكشف الطبي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصله لاتفاق رسمي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لانتقال نجم الهجوم جادون شانشو إلى صفوف الشياطين الحمر بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026.

وكتب خبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو «الصحفي في سكاي سبورت» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.. الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بعقد 90 مليون يورو بخلاف الإضافات ورسوم الوكلاء والشروط الشخصية المتفق عليها، العقد حتى عام 2026.. الإعلان الرسمي بعد الكشف الطبي».

وخاض سانشو مع بوروسيا دورتموند 26 مباراة في الدوري الألماني و6 مباريات بالكأس، و6 في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدفا، ويتواجد اللاعب حاليًا ضمن صفوف منتخب إنجلترا الذي يخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ولم يشارك سوى في 6 دقائق أمام التشيك.

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