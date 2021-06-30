محافظ الإسكندرية: جار تنفيذ 449 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 3 مليارات جنيه

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عاصمة مصر الثانية كان بها مشاكل عشوائية كبيرة، مضيفا أن 45 ألف نسمة في برج العرب القديمة يستفيدون من مبادرة حياة كريمة.

وأشار الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن هناك 449 مشروع ضمن حياة كريمة عبارة عن سكن كريم و62 مشروع خدمي لأهالي الإسكندرية، مردفا أن هناك 401 مشروع تنفذهم الهيئة الهندسية القوات المسلحة بالإسكندرية.

ولفت إلى أنه تم رصد 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بالإسكندرية، مضيفا أن هناك قرى بالإسكندرية كانت «منسية» ولم يدخلها رئيس حي منذ سنوات.

وأكد أن أهالي قرى الإسكندرية تأكدوا من تنفيذ المبادرة وشاهدوا المعدات على أرض المواقع وبدء تنفيذ المشروعات.