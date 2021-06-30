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استشاري تغذية: هذا سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع

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استشاري تغذية: هذا سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع استشاري تغذية: هذا سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يشعر بالشبع بصورة كبيرة، نتيجة اتساع حجم المعدة، خاصة أن المعدة في الأساس عضلة، والعضلة تنمو عند الاستخدام بشكل كثير.

وتابع«غزالي» خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن السعرات الحرارية الكبيرة تتحول إلى دهون داخل الجسم، مشيرًا إلى أن هناك كورس خبيرة التغذية دعاء سهيل يملء المعدة ويشعر بالشبع، خاصة أنه يحتوي على نبات الجرسنيا الذي يتحكم في الشهية بصورة كبيرة، بدون أي أثار جانبية.

وأشار إلى أن نبات الجرسنيا يزيد الاحساس بالشيع، ويقلل من عدد الخلايا الدهنية في الجسم، وتساعد على تفتيت المتواجدة في جميع الخلايا.

المصرى اليوم

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