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رسمياً.. نونو سانتو مديراً فنياً لتوتنهام

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رسمياً.. نونو سانتو مديراً فنياً لتوتنهام رسمياً.. نونو سانتو مديراً فنياً لتوتنهام

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أعلن نادي توتنهام عن تعيين نونو سانتو مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو وذلك بعد رحلة مفاوضات استغرقت نحو شهر.

ويحظى نونو سانتو بثقة كبيرة بين إدارات الأندية الإنجليزية بعدما قدم 4 مواسم رائع في القيادة الفنية لفريق ولفرهامبتون.

ويسعى توتنهام إلى الظهور بشكل جيد خلال فاعليات الموسم المقبل وتعويض غيابه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا بالمنافسة على مركز متقدم في الدوري الإنجليزي.

وأنهي توتنهام مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز السابع برصيد 52 نقطة فيما احتل ولفرهامبتون المرتبة الثالثة عشر برصيد 45 نقطة.

وعبر نونو سانتو عن سعادته بالخطوة الجديدة معتبرها فرصة ذهبية لتحقيق طموحه بالمنافسة على الألقاب وقيادة فريق عريق.

المصرى اليوم

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