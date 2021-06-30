فرجاني ساسي يطالب بمستحقاته المتأخرة.. والزمالك يشترط عودته

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ابلغ التونسي فرجاني ساسي، مسؤولوالزمالك رغبته في النهاء ازمة مستحقاته مع الزمالك، والتي تبلغ حوالي أربعة ملايين جنيه، في اسرع وقت خصوصاً وانه ابلغ إدارة النادي بانتهاء عقده مع الزمالك، وعدم رغبته في تمديد تعاقده او البقاء حتي نهاية الموسم مع الفريق لإكمال مسابقتي الدوري والكأس.

وابدي مسؤولو الزمالك للاعب ووكيله رفضهم دفع أي مبالغ مستحقة للاعب قبل انتظامه في تدريبات الفريق، والاستمرار حتي نهاية الموسم وفقاً للتعاقد المبرم بينهما.

وهناك اتجاه داخل اللجنة التي تدير النادي للتصعيد والتقدم بشكوي ضد اللاعب لدي الاتحاد الدولي، واتهامه بعدم الالتزام باكمال عقده مع النادي، من اجل الحفاظ علي حقوق النادي.

يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، تدعيم صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي بأربعة صفقات حتي يتثني للفريق المنافسة علي البطولة الافريقية المقبلة.

ووضع كارتيرون، في اول اولياته ضرورة التعاقد مع رأس حربة افريقي، ليكون بديلاً لمصطفي محمد، الذي رحل الاحتراف في الدوري التركي، خصوصاً وان كارتيرون، غير مقتنع بقدرات مروان حمدي، فضلاً عن احتياج اسامه فيصل، المزيد من الوقت لإكتساب الخبرات اللازمة ليكون رأس الحربة الأول لنادي الزمالك.

وينتظر ان يتم عقد جلسة بين كارتيرون، وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، عقب نهاية مباراة الفريق امام غزل المحلة، والمقررة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون لمباريات الدوري، والتي ستجري يوم الاثنين المقبل علي ارض ملعب ستاد القاهرة، لعرض عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك