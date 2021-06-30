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«تنشيط السياحة» تنظم زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي

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«تنشيط السياحة» تنظم زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي «تنشيط السياحة» تنظم زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي

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في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة في كبري الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى التي من بينها السوق الروسي، تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتنظيم زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي الرسمي إلى مصر الأسبوع الجاري، سيقوموا خلالها بجولة في عدد من المدن السياحية المصرية لتصوير تقرير تلفزيوني عن مقومات السياحة المصرية.

استقبل الوفد ماجد أبوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة في أولى زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة. ومن المقرر أن يتضمن برنامح الزيارة أيضاً عدد من المواقع السياحية والأثرية في كل من مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

أشار ماجد أبوسديرة إلى أن التلفزيون الروسي سوف يقوم بإعداد حلقة في أحد برامجه الشهيرة الترويجية تبرز تنوع وتميز المنتج السياحي المصري مع تسليط الضوء على كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تتخذها كافة المنتجعات والفنادق والمواقع والمزارات السياحية والأثرية المصرية. كما أكد أهمية السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية وما يمثله من أهمية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

المصرى اليوم

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