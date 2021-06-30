أمين «محلية النواب»: ما حدث في التأمين الصحي ببنها «سقطة» تسببت في معاناة المواطنين

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انتقد النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، قيام هيئة التأمين الصحى بتغيير عدد من قيادات الكوادر الطبية بمحافظة القليوبية.

وقال خلال عرضه لطلب احاطة حول مستشفيات التامين الصحي بالمحافظة،: «تعظيم سلام لما رأيته من تضحيات الاطقم الطبية في مواجهة كورونا، ولكن ما رأيته من تغيير قيادات طبية جانبه التوفيق، فكيف نقوم بتغيير أطباء كرمتهم النقابة والتأمين الصحى».

و أضاف «درويش»: «ما حدث في مستشفى التأمين الصحى ببنها خطأ وسقطة كانت نتيجتها معناة المواطن اشد المعاناة ىف التظامين الصحى، ما كان يعرض على القيادة السياسة من مسؤولي التامين الصحى عرض غير امين». وطالب درويش بـ«التراجع في هذه القرارات«.

و علق الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى قائلا: «تغيير القيادات الطبية حدث في عدد من المحافظات بلغ 10 مستشفيات واصبح كل مديرى الافرع شباب من 40 إلى 50 سنة لأننا متمسكين بتمكين الشباب، وهناك بعض الإمكان الساخنة التي يجب ان يكون التغيير فيها تدريجى».

و ردا على اخراج بعض الحالات من الرعاية المركزة بالمستشفى أضاف «ضاحى»: «هناك حالات لم تكن تستحق البقاء في الرعاية المركزة كام انه لم يكن هناك عناية نظيفة لاى مريض غير كورونا ولم يكن هناك مسار واضح لمريض كورونا منفصل عن مسار المريض العادى، كما اتضح لنا ان المدير و2 من مساعديه متهمين ىف قضية اهدار مال عام وهم قيد التحقيق امام النيابة الان».

و تابع: «كام ان مدير مستشفى التامين لاصحى ومديرة الفرع قرروا اتخاذ قرار بتغيير المنظور الطبي للمستشفى بالنسبة لرعاية الأطفال ونحن كتأمين صحى ليس لا الحق في ذلك إلا بعد الرجوع للوزارة»ز

و قال ان هناك واقعة تخص اكتشاف وجود سيدة من العاملين في المستشفى تحضر الاجتماعات وترتدى الزى الطبي وتعمل داخل الرعاية المركزة وتدعى انها تابعة للوزارة وعندما تذهب لوزارة الصحة تدعى انا تابعة للتاظمين الصحى واستوقفناها وابلغنا الشرطة وهذا سبب تغيير طاقم إدارة المستشفى «.

و طالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية الدكترو محمد ضاحى باستقبال نواب المحافظة في مكتبه وحل مشكلات المستشفيات بها .