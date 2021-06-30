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قدم مجلس جامعة بنها في اجتماعه الشهري، الأربعاء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والتي ستظل عنوان لإرادة المصريين وتأكيدا على إصرارهم في الحفاظ على هويتهم والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل.

كما وجه المجلس، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين، الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والخروج بها بشكل منظم، موجها بمتابعة اعمال التصحيح وسرعة إعلان النتائج خلال شهر يوليو المقبل خاصة فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية.

كما وجه الشكر أيضا لنواب رئيس الجامعة وجميع القيادات على المستوى الأكاديمي والإداري وكل من شارك في فعاليات تنظيم المهرجان الرياضي الأول الذي نظمته الجامعة على هامش افتتاح مشروع اعادة تأهيل وتطوير ملاعب الجامعة ونادي أعضاء هيئة التدريس وتفقد مركز الإختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ القليوبية وأعضاء الإتحاد الرياضي المصري.

كما وجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر إلى فاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبلوغها السن القانونية وذلك تقديرا لجهودها المبذولة خلال فترة عملها في الجامعة، مشيدا بالإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الجامعة لهذا الغرض، موجها باستمرار التطعيم حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم.

من ناحية أخرى استعرض مجلس الجامعة ما ورد في جلسة المجلس الاعلى للجامعات في جلسته الأخيرة بشأن تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تتيح تخرج الطالب عند استيفاء متطلبات الساعات المعتمدة.