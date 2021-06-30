أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الرعاية الصحية» تُقرر إطلاق اسم ممرضة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

Print
«الرعاية الصحية» تُقرر إطلاق اسم ممرضة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية «الرعاية الصحية» تُقرر إطلاق اسم ممرضة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إطلاق اسم الممرضة «ولاء محمد جمعة»، والتي وافتها المنية هي وابنتها إثر حادث سير أليم، على قسم حضانات الأطفال بالمجمع الطبي في الإسماعيلية، إضافة إلى صرف المزايا المالية المتعلقة بمثل هذه الحالات لأسرتها، وذلك طبقًا للائحة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، وترأسه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

كما حضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

العالم يحتفل بـ«ميسى»

العالم يحتفل بـ«ميسى»