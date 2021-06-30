خلال ندوة تكريمها بـ«أسوان لأفلام المرأة».. ماشا ميريل: صورة المرأة في السينما عودة إلى الوراء

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

«مصر بلد لديه صفة الأبدية منذ بداية التاريخ» هكذا كانت كلمات النجمة العالمية ماشا ميريل خلال فعاليات تكريمها بالدورة الخامسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، وماشا ميريل، إحدى أشهر الممثلات التي قدمت أدوارا متنوعة مع كبار مخرجى الموجة الفرنسية الجديدة من بينهم «جودار»، حيث تولى إدارة الحوار الإعلامية المغربية فاطمة النوالى، رئيس مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، وتحدثت «ماشا» عن أن مصر تملك حضارة متنوعة الروافد والنيل أكبر دليل على ذلك، وطالبت الفتيات المصريات بالعمل على حمل الراية والمضى قدما في مصر لتحقيق حضور وتأثير أكبر للنساء بما يصب في صالح بلدهن ومجتمعهن.

وتابعت: اسمى الحقيقى ماريا ماجدالينا فلاديميروفنا جاجارينا، وولدت في الرباط عام ١٩٤٠، وبدأت العمل في السينما وأنا في عمر السابعة عشرة ولا يعمل أحد في الفن من عائلتى غيرى.

ماشا ميريل

وأضافت «ميريل»: سبب تغيير اسمى رفض المنتج الأول الذي عملت معه القبول باسمى الطويل وطالبنى بتغيير الاسم، ففكرت في البحث عن اسم فنى مثل مارلين مونرو أو شىء يسهل نطقه وحفظه، ولو عادت بى الأيام لتمسكت باسمى الحقيقى، فهناك ممثلون كثر يتمسكون بأسمائهم، وكان على القيام بذلك وقتها، وأنا الآن عمرى 80 عاما، وشهدت ثورة ٦٨ في فرنسا، وأشرف بالمشاركة في مظاهرات الطلاب التي شهدتها فرنسا لأنها كانت السبب الرئيسى في تغيير الكثير من الأمور الخاطئة وحسنت من أوضاع المرأة وتحررها.

وعبرت «ماشا» عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من نساء محافظة أسوان في فعاليات المهرجان لأن مشاركة النساء في كل أمور الحياة دليل على تقدم الشعوب والبحث عن التغيير للأفضل، وحاليا باتت النساء تعمل في مجالات عديدة وتثبت قوتها، وأنها أفضل من الرجال في بعض الحالات، وأشارت إلى أن تولى المرأة أمورها يسهل على الرجل حياته أيضا، فمن حقهن أن يكن ضعيفات أيضا دون ضغوط عليهن.

ماشا ميريل

وأكدت «ميريل» أن الفنانات وصانعات السينما عليهن مسؤولية كبيرة لتوضيح ملامح المرأة الجديدة والتعبير عنها دراميا دون خوف، وأن تذهب إلى أقصى ما يمكنها لتعبر عن قضيتها، وأشارت إلى أن عملها في مجال الكتابة، وكذلك تنظيم تظاهرات فنية، فالفنان لديه سلطة أكبر من السياسيين للتغيير.

وأضافت أنها رغم انشغالها بتحضير عرض موسيقى كبير لزوجها الموسيقار الشهير ميشيل لوجران إلا أنها حرصت على الحضور لأن المهرجان يحمل أهدافا نبيلة قرأت عنها قبل حضورى من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تخصصه في سينما المرأة، وهو أمر نادر في العديد من الدول.

ووجهت الناقدة ماجدة موريس لـ«ميريل» سؤالا عن مدى اختلاف صورة المرأة في الموجة الجديدة والسينما الفرنسية حاليا، وأجابت «ميريل» قائلة: «الموجة الجديدة عمرها قصير، ولكن رغم أنها 10 سنوات فقط إلا أنها كانت حافلة بأفلام وما نشهده الآن في السينما وصورة المرأة بها هو عودة إلى الوراء وللأسف الماضى كانت الصناعة أقوى، وأرى أن المنصات تفسد تجربة السينما التي تصنع اليوم، ومع هذا دائما هناك صمود في السينما والفن رغم أن السينما باتت أرقاما وأرباحا دون اهتمام بالمحتوى.

ماشا ميريل خلال ندوة تكريمها بالمهرجان

ووجه الناقد خالد محمود تساؤلا عن الموجة الجديدة التي رغم قوتها لم تستطع الصمود في وجه السينما الأمريكية حتى في قاعات السينما الفرنسية، وردت عليه «ميريل»: أتفق معك في الرأى، ففرنسا مع الموجة الجديدة غيروا العالم والسينما، كما أنهم تأثروا بالواقعية الجديدة بالسينما الإيطالية، وكذلك السينما الهندية، أما السينما الأمريكية فقد تلقت المشعل منهم ولديها الإمكانيات المادية والتكنولوجية الكبيرة للاستمرار، ولكن رغم ذلك في نزول فنى، لكن الأرقام لها حسابات أخرى.

واختتمت «ميريل»: كنت محظوظة بالميلاد في فترة شكلت اختلافا في تاريخ المرأة ووضعتها في مكانة متقدمة، ففى هذه الفترة لم تكن النساء تعلم ماذا عليهن أن يفعلن، وأحيى إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على حفاوة الاستقبال والجولات السياحية التي قمت بها وشاهدت خلالها حضارة المصريين المبهرة، واستمتعت كثيرا بمشاهدة أفلام المهرجان المميزة والقضايا النسائية التي ناقشتها الأفلام والفعاليات المصاحبة للمهرجان وأتمنى أن يستمر هذا المستوى الجيد، وأن يمتد لكل دول العالم، خاصة الدول العربية والإفريقية. وحرص على حضور اللقاء عدد كبير من الجمهور الأسوانى والصحفيين والنقاد.