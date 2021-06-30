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قرار عاجل من حاكم دبي بشأن الإعلام

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قرار عاجل من حاكم دبي بشأن الإعلام قرار عاجل من حاكم دبي بشأن الإعلام

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اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام، ضمن رؤية تسعى إلى تمكين دور المجلس في الارتقاء بالقطاع الإعلامي في إمارة دبي وتعزيز دور الاقتصاد الإعلامي في رفد الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية لمختلف المؤسسات الإعلامية في الإمارة للمساهمة في نقل قصة دبي وإبرازها على خارطة التميز، إقليميا ودوليا، كحاضرة إعلامية وثقافية واقتصادية وإنسانية وعاصمة الابتكار والإبداع في المنطقة في شتى المجالات.

ويسعى التشكيل الجديد للمجلس كذلك إلى تسريع النهوض بالقطاع الإعلامي في إمارة دبي وتعزيز تنافسيته في المنطقة ضمن استراتيجية تسعى إلى استقطاب كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، كي تتخذ من دبي مقرا إقليميا لها، إلى جانب تفعيل دور الإعلام الرقمي وخلق فضاءات رقمية جديدة ذات تأثير بعيد المدى وقابلية للوصول إلى جمهور عريض، محليا وعربيا وعالميا، بما يعمل على تعزيز القيمة المضافة للإعلام الرقمي في المنظومة الإعلامية ككل إلى جانب ترسيخ صورة دبي في الوعي العام كتجربة تنموية استثنائية ليكون الإعلام مواكبا نشطا وفاعلا في رصد الحراك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لدبي وصوتا معبرا عن هذا الحراك وممكنا له، وفقًا لـ«وام».

يرأس مجلس دبي للإعلام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما تتولى سعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منصب نائب الرئيس والعضو المنتدب في المجلس. ويضم المجلس في عضويته كلا من الدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني، وهالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، وأمل أحمد جمعة بن شبيب، وعصام كاظم، ومحمد سليمان الملا، والعنود محمد بن كلي، والأمين العام للمجلس نهال بدري.

المصرى اليوم

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