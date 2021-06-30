استمرار رفع «الكولديرات» العشوائية وفصل الكهرباء عنها في الأقصر

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كلّف العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، رؤساء الأحياء بمراجعة الكولديرات العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه.

وبحسب بيان، الأربعاء، نفذ حي شرق أعمال رفع الكولديرات العشوائية المتواجدة في الشوارع التابعة للحي بشوارع سيالة بدران وصلاح سالم الشرقي، وموقف المحافظات، والسلخانة والنزهة، كما قام حي جنوب ووسط والمطار وشمال برفع المبردات العشوائية وإزالة جميع الوصلات المغذية لمبردات المياه المركبة بمعرفة الأهالي، هذا بالإضافة إلى أنه تم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الانارة وغلق الفتحات بها، وجارى العمل ليشمل باقي شوارع الأحياء المختلفة.

ورحّب مجلس مدينة الأقصر، بجميع طلبات إعادة تركيب مبردات المياه التي تم رفعها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه، على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.