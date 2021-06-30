عقد قران منة عرفة ومحمود المهدي.. والفرح بعد «666»

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أعلن الفنان محمود المهدي، عن عقد قرانه على الفنانة منة عرفة، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» خلال مراسم عقد القران.

منة عرفة ومحمود المهدي

وعلق المهدي على الصورة، قائلا: «الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم، بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».

وعلقت منة على مانشره المهدي عبر حسابها الرسمي على انستجرام بوضع إيموشن قلوب.

وكانت منة قد فاجأت الجمهور بإعلان خبر خِطبتها منذ أسابيع من الفنان محمود المهدي، ونشرت عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، صورة رومانسية تجمعها به.

ومؤخرًا قد شاركت منة عرفة في مسلسل «ورا كل باب»، الذي عرض قبل ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد خليل وصابرين ويوسف عثمان.